"Merhamet, canlılar için dünyayı güvenilir kılmaktır"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, merhametin, soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmış hayvanlara bir kap yiyecek ile bir tas su vermek olduğu belirtilerek, "Merhamet, bütün canlılar için dünyayı güvenilir bir yer kılmaktır." ifadesine yer verildi.

"Varlığın ilahi mayası merhamet" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, merhametin "kalp inceliği" ve "gönül yumuşaklığı" anlamına geldiğine işaret edilerek, evlat sevgisi, anne babaya saygı, yaşlı, yoksul, hasta, yetim ile kimsesizlere yardım etme, bitki ve hayvanlara karşı şefkatli olma gibi erdemlerin merhamet duygusunun tezahürü olduğu belirtildi.

Bugün insanlığın şefkat ve merhamete, vicdan ve hakkaniyete her zamankinden daha fazla muhtaç olduğuna dikkat çekilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın bambaşka köşelerinde sayısız masum insan merhametsizliğin kıskacında kıvranmakta, zulüm ve şiddete maruz kalmaktadır. Bu vicdansızlık ve insafsızlıktan sadece insanlar değil, diğer bütün canlılar ve geleceğimiz de zarar görmektedir. Merhamet, kainattaki dengeyi bozmamaktır. Kıyametin kopacağı bilinse dahi bir fidanı toprakla buluşturmaktır. Şu kış gününde aç ve susuz kalan hayvanlara bir kap yiyecek, bir tas su vermektir. Nihayetinde merhamet, bütün canlılar için dünyayı güvenilir bir yer kılmaktır."

