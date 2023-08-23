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Meriç Bölgesinde "göçmen avına" çıktılar... Irkçı grup sosyal medyadan çağrıda bulundu: "Hep birlikte organize olun, bunları toplayalım"

23.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Bölgesinden Yunanistan'a geçen göçmenleri alıkoyan üç kişi gözaltına alındı. Irkçı grubun sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, "Hep birlikte organize olun, bunları toplayalım." açıklamasında bulunduğu belirlendi. İşte haberin tüm detayları!

Meriç Bölgesinde "göçmen avına" çıktılar... Irkçı grup sosyal medyadan çağrıda bulundu: "Hep birlikte organize olun, bunları toplayalım"

Yunanistan'a Meriç Bölgesinden geçen düzensiz göçmenleri alıkoyan üç kişi Yunan Polis Teşkilatı tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yunan polisinden yapılan açıklamada, ırkçı grubun 13 Suriyeli ve Pakistanlı göçmeni bir araca bağlı römorkun içinde tuttuğu ve sosyal medyadan harekete geçilmesi gerektiği çağrısı yaptığı belirtildi.

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Polis, dün akşam Dedeağaç yakınlarında bir aracın sahibi ile araç sahibine bu eylemde yardım eden iki kişiyi gözaltına aldı.

Videoda bir kişinin, göçmenlere küfürler ederek, "Römorkta 25 parça topladım. Bunlar bizi yakacak. Tüm dağ doldu. Bizi yakmaya yeminliler. Hep birlikte organize olun, bunları toplayalım." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

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YUNANİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİNDEN MÜDAHALE

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Yunanistan Yüksek Mahkemesi Savcısı Yorgos Adilinis, ırkçı olayla ilgili şiddet kullanımı, insan hayatını tehlikeye atma ve insan kaçırma suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Adilinis, Dedeağaç Savcılığına hitaben yazdığı yazıda, videodaki anlatıcının başka insanları da ırkçı eyleme davet ettiğini belirterek, "Yayınlanan videoda bir Dedeağaç sakinin mültecileri sardalya gibi bir römorka istif ettiği ırkçı şiddet içeren eylem endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Bölgede can kaybı, maddi zarar ve doğa felaketine yol açan yangınların sebeplerinin ortaya çıkarılmasını isteyen Adilinis, bu yangınların ardında organize bir suç örgütünün olup olmadığının araştırılmasını istedi.

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YUNAN BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu de, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yunanistan, güçlü demokratik müktesebata ve insani geleneğe sahip bir hukuk devletidir. Sokak kanunları hiçbir şekilde hoş görülemez." ifadelerine yer verdi.

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SYRIZA'DAN TEPKİ

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Meclis Sözcüsü Nasos İliopulos, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hükümeti hem yangınlara yeterince müdahale edememekle suçladı hem de Meriç Bölgesi'nde varlık gösteren ırkçı gruplar nedeniyle eleştirdi.

İliopulos, sivil korumanın gerektiği gibi işlememesinin, bölgede 19 kişinin yanarak ölmesine neden olduğunu savundu.

Meriç Bölgesi'nde devlet mekanizmasının çöktüğünü savunan İliopulos, "Aşırı sağ gruplar hükümetin göz yumması ve Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Paris Papadakis'in desteğiyle komplo teorileri üretip göçmen ve mültecileri kovalıyorlar." ifadelerini kullandı.

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IRKÇILIK KARŞITI EYLEM

Yunanistan'da faaliyet gösteren Faşist Tehdit ve Irkçılığa Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) düzensiz göçmenlerin römorkta alıkoyulduğu olay için hükümeti ırkçı gruplara göz yummakla eleştirerek, 24 Ağustos Perşembe başkent Atina'da ırkçılık karşıtı eylem çağrısında bulundu.

  • Yangınlarda 19'ü göçmen 20 kişi hayatını kaybetmişti

Ülkede 5 gündür devam eden yangınlarda, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

Dün ise Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan'a Meriç'ten geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.(AA)

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Yunanistan göçmen

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