EDİRNE (AA) - Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bir bölümünün karşılandığı Edirne'nin İpsala ilçesinde, ekili araziyi korumak amacıyla Meriç Nehri'ne set çekildi.

Nehrin, Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkisinde, Hamzadere Sulama Birliği ekipleri çalışma yaptı.

Sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna, deniz suyunun karışmasını engellemek için kamyonla taş taşındı ve iş makineleriyle 100 metrelik set oluşturuldu.

Çalışmayla çeltik arazilerini sulamada kullanılan nehir suyunun kendi özelliğini koruması amaçlanıyor.

Hamzadere Sulama Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, nehrin Türkiye tarafından geçen bölümünde denize yakın kısımlarında gelgit olayının yaşandığına dikkat çekildi.

Gelgit nedeniyle nehirde tuzlanma oluştuğu aktarılan açıklamada, "Setle nehirdeki tuzlanma önlenecek. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve bazı yerleri 17 metre derinliğindeki nehre kamyonlarla taş taşındı. Meriç Nehri'nin tuzlanması bölgedeki yaklaşık 400 bin dekar çeltik arazisinin yanmasına sebep olabileceği için bu tedbirler alındı." ifadeleri kullanıldı.

