HABER

Meriç Nehri'ne "çeltik koruma seti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Edirne'de sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna deniz suyunun karışmasını engellemek için set yapıldı

EDİRNE (AA) - Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bir bölümünün karşılandığı Edirne'nin İpsala ilçesinde, ekili araziyi korumak amacıyla Meriç Nehri'ne set çekildi.

Nehrin, Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkisinde, Hamzadere Sulama Birliği ekipleri çalışma yaptı.

Sulama amacıyla kullanılan nehir suyuna, deniz suyunun karışmasını engellemek için kamyonla taş taşındı ve iş makineleriyle 100 metrelik set oluşturuldu.

Çalışmayla çeltik arazilerini sulamada kullanılan nehir suyunun kendi özelliğini koruması amaçlanıyor.

Hamzadere Sulama Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, nehrin Türkiye tarafından geçen bölümünde denize yakın kısımlarında gelgit olayının yaşandığına dikkat çekildi.

Gelgit nedeniyle nehirde tuzlanma oluştuğu aktarılan açıklamada, "Setle nehirdeki tuzlanma önlenecek. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve bazı yerleri 17 metre derinliğindeki nehre kamyonlarla taş taşındı. Meriç Nehri'nin tuzlanması bölgedeki yaklaşık 400 bin dekar çeltik arazisinin yanmasına sebep olabileceği için bu tedbirler alındı." ifadeleri kullanıldı.

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandıRize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Esenyurt'ta 117 Suriyeli göçmen ülkelerine uğurlandıEsenyurt'ta 117 Suriyeli göçmen ülkelerine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeltik arazileri Ege Denizi Meriç Nehri'ne set

En Çok Okunan Haberler

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Milyonlarca yıl öncesine ait! O toprakları karış karış arıyorlar

Evde mahsur kalan genci mahalle sakinleri kurtardı!

Son anda kurtarıldı! Bir mahalle bunu konuşuyor

Malatya'da 11 yaşındaki Yasemin boğularak hayatını kaybetti

Kahreden haber! Henüz 11 yaşındaydı

Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Aylar sonra yakalanan cani gülerek geldi

Kayseri'de hırsızlık yapan iki kardeş suçüstü yakalandı!

Suçüstü yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.