HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meriç'ten botlarla Yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi

Meriç'ten botlarla Yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye'den gelecek göçmenlere sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a gitmek isteyen bir grup göçmen, Edirne'nin Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak, Yunanistan'a geçti.

Meriç'ten botlarla Yunanistan'a geçenler havadan görüntülendi

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından Edirne'de, gece yarısından itibaren başlayan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği gün boyu sürdü. İstanbul'dan taksi tutup, otobüslerle Edirne'ye gelen binlerce göçmen, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yığıldı. Yunanistan'a gitmek isteyen bir grup göçmen Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenlerin de tampon bölgede bekleyişleri sürüyor.

LASTİK BOTLARLA YUNANİSTAN TARAFINA ULAŞTILAR

Sınır kapılarının kapatılması üzerine Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, iki ülkenin sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyılarına yöneldi. Edirne'nin sınırda bulunan Doyran köyüne giden göçmenler, burada yanlarında getirdikleri lastik botla Meriç Nehir üzerinden Yunanistan'a geçti. Türkiye tarafında toplanan göçmenler, 3-4'er kişilik gruplar halinde lastik botla Meriç'i geçip, Yunanistan tarafına ulaştı.

Göçmenlerin geçişi havanın kararmasıyla da devam ederken, bölgede Yunan askerlerinin olmadığı gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
RTÜK'ten İdlib haberlerine ilişkin yeni açıklamaRTÜK'ten İdlib haberlerine ilişkin yeni açıklama
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan bot

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi

Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Banknotlarda değişiklik!

Banknotlarda değişiklik!

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Diğer Haberler
Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ABD ile kritik İdlib görüşmesi

RTÜK'ten İdlib haberlerine ilişkin yeni açıklama

RTÜK'ten İdlib haberlerine ilişkin yeni açıklama

Çanakkale Boğazı'nda Rus savaş gemisi trafiği! Türk savaş gemisiyle karşılaştılar

Çanakkale Boğazı'nda Rus savaş gemisi trafiği! Türk savaş gemisiyle karşılaştılar

Son dakika: İletişim Başkanı Altun, Erdoğan ve Putin görüşmesini anlattı! Şehit haberinin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

Şehit haberinin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama! Fahrettin Altun açıkladı

İl Göç İdaresi önünde mülteci izdihamı!

İzdiham! Birbirlerini ezdiler

Miraç Kandili ne zaman? 2020 Miraç Kandili yaklaşıyor

Miraç Kandili ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.