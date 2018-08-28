Merkel'den büyük gaf! Ermenistan ve Azerbaycan'ı karıştırdı!

Merkel, Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan Azerbaycan'la Ermenistan'ı karıştırdı. Başbakan, Instagram hesabında Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın görüntüsünün yer aldığı hikayesiyle birlikte 'Azerbaycan'dan günaydın' mesajı paylaştı.
Almanya Başbakanı Merkel'in, Güney Kafkasya ülkeleri turu kapsamında Gürcistan ve Ermenistan'dan sonraki durağı Azerbaycan oldu.
Merkel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bir hikaye paylaştı. Fakat hikayesinde 'Günaydın Azerbaycan. Kafkasya ziyaretimin 3. günü' diye seslenen Merkel, bir gaf yaptı. Zira hikayedeki görüntü Azerbaycan'dan değil, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dandı.
Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan iki ülke konusunda böyle bir gaf yapılması kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
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