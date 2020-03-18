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Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 22:54 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs gündemiyle yaptığı açıklamada, "Almanya olarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana şimdiye kadar görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Herkes bu önlemlere uymalıdır. Kurallara uymak tarihi bir görevdir. Karşılıklı dayanışma içinde olmalıyız. Önümüzdeki günlerde geçerli olacak kurallara uyun. Hükümet olarak neleri düzeltebileceğimizi ve nelerin gerekli olduğunu gözden geçiriyoruz" dedi.

Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsü nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başbakan Merkel yaptığı açıklamada, halktan hükümetin koronavirüsüne karşı aldığı tedbirlere uymasını istedi.

"TEST YAPTIRIN" ÇAĞRISI

Merkel ayrıca, koronavirüsü belirtileri olan hastalarının durumlarının tespiti için test yapılması çağrısında bulundu.

"KURALLARA UYMAK TARİHİ BİR GÖREVDİR"

Ülkedeki durumun ciddi olduğunu ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsle mücadelenin tarihi bir önemi olduğunu vurgulayarak vatandaşları disiplinli davranmaya çağırdı. Merkel, "Almanya olarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana şimdiye kadar görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Herkes bu önlemlere uymalıdır. Kurallara uymak tarihi bir görevdir. Karşılıklı dayanışma içinde olmalıyız. Önümüzdeki günlerde geçerli olacak kurallara uyun. Hükümet olarak neleri düzeltebileceğimizi ve nelerin gerekli olduğunu gözden geçiriyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA DAHA DA ZOR OLACAK"

Almanya Başbakanı Merkel, Alman sağlık sisteminin dünyanın sayılı sistemlerinden olduğunu, her türlü hazırlığı yaptığını belirtti. Koronavirüsünün yayılmaması için daha da değişik önlemler alacaklarını belirten Başbakan Merkel, "Önümüzdeki birkaç hafta daha da zor olacak" şeklinde konuştu.

Yaşanılan krizi aşacaklarının altını çizen Başbakan Merkel, "Birlikte mücadele edecek ve tarihi görevi yerine getireceğiz. Başarılı olmamız herkesin kuralları nasıl uygulayıp uygulamadığına bağlıdır. Daha önce böyle bir şey yaşamamış olsak bile yürekten ve mantıklı davrandığımızı ve böylece hayat kurtardığımızı göstermeliyiz. İstisnasız her şey herkese ve dolayısıyla hepimize bağlıdır. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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