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Merkel, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi için Mısır’a gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ın Şarm El Şeyh kentine gitti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)-Arap Ligi ilk ortak zirvesine katılmak üzere Mısır’ın Kızıl Deniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentine gitti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ilk AB-Arap Ligi Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ın Şarm El Şeyh kentine gitti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)-Arap Ligi ilk ortak zirvesine katılmak üzere Mısır’ın Kızıl Deniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentine gitti. İki gün sürecek olan zirvede iki bölgenin daha yakın işbirliği yapması hedefleniyor. AB ile Arap Birliği üye ülkeleri arasındaki ticaret, yatırım, sürdürülebilir kalkınma, göç, iklim değişikliği ve güvenlik gibi konular ele alınacak. Zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile başkanlık ediyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir ve Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman zirveye katılmayacak. Zirveye Avrupa’dan 20’den fazla hükümet lideri ve devlet başkanı katılıyor.

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