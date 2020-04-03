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Merkel'in karantina dönemi sona erdi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Merkel'in karantina dönemi sona erdi

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını ifade etti.

Seibert ayrıca Merkel'e yapılan 3 koronavirüs testinin de negatif çıktığını hatırlattı.

Başbakan Merkel'e 19 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Merkel, 22 Mart akşamı kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

MERKEL'E GÜVEN YÜKSELDİ

Merkel hükümetine güven de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar arttı.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD tarafından yaptırılan DeutschlandTrend anketine göre, yüzde 63'ü Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından "son derece memnun" ya da "memnun" olduğunu ifade etti.

Bu oran, bir önceki ayın sonuçlarına göre 28 puanlık bir artışa işaret ediyor.

Merkel’den sonra yüzde 63 Maliye Bakanı Scholz’dan, yüzde 60’ı Sağlık Bakanı Spahn’dan, yüzde 58’i Bavyera Başbakanı Söder’den, yüzde 51’i Ekonomi Bakanı Altmaier’den, yüzde 47’si ise İçişleri Bakanı Seehofer’dan memnun.

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merkel Karantina

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