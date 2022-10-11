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Merkel ödülü aldı, konuşmasında Türkiye'yi övdü

11.10.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Nansen Mülteci Ödülü alan eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuşmasında Türkiye'den övgüyle bahsetti. Türkiye'nin 3,8 milyon mülteciyi ağırladığını söyleyen Merkel, Almanya'dan daha büyük bir yükü üstlendiğini ifade etti.

Merkel ödülü aldı, konuşmasında Türkiye'yi övdü

Angela Merkel, 2015 ve 2016 yıllarında mülteci krizinin yaşandığı dönemde, şiddet ve zulüm tehdidi altındaki 1,2 milyondan fazla mülteci ve sığınmacıyı ülkeye kabul ettiği için Nansen Mülteci Ödülüne layık görüldü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ödül töreninde konuşan Merkel, "Benim görüşüme göre, bu onur öncelikle o zamanlar işe başlayan ve durumu yönettiğimiz, başardığımız için teşekkür etmemiz gereken sayısız insana borçluyuz" dedi. Ödülü yardımsever insanlara adadığını söyleyen Merkel, görevliler ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

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"TÜRKİYE ÇOK SAYIDA MÜLTECİYİ AĞIRLADI"

Ülkelerinden uzağa gitmek istemeyen çok sayıda mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyleyen Merkel, "Türkiye, Orta Doğu'dan 3,8 milyon mülteciyi ağırladı" dedi.

Türkiye'nin mülteci krizinde Almanya'dan daha büyük bir yükü üstlendiğini söyleyen Merkel, mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğine değindi.

Merkel'e ödülünü taktim eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Merkel'in en zayıflara yardım etme politikası cesur ve örnek alınacak cinstendi" dedi.

NANSEN MÜLTECİ ÖDÜLÜ

Adını Norveçli kaşif, bilim adamı, diplomat ve hümanist Fridtjof Nansen'den alan ödül, 1954'ten beri her yıl UNHCR tarafından mültecilerin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin veya vatansız kişilerin korunmasına olağanüstü katkılarda bulunan bir kişi, grup veya kuruluşa verilmektedir.

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Angela Merkel mülteci ödül
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