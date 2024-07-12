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  4. Merkez Bankası açıkladı! Sertifika değişikliği yapılacak

Merkez Bankası açıkladı! Sertifika değişikliği yapılacak

12.07.2024 12:13
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesi üzerinden basın duyurusu yayımladı. Güvenli erişimi sağlamak amacıyla kullanılan sertifikanın değişimi için tarih verdi.

Merkez Bankası açıkladı! Sertifika değişikliği yapılacak

TCMB, resmi internet sitesinde güvenli erişimi sağlamak amacıyla SSL sertifika değişikliğine ilişkin basın duyurusunu yayımladı.
Duyuruda, bankanın İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasının 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirileceği belirtilerek, siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde basın duyurusunda bulunan linkten yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerektiğini kamuoyuna sundu. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası sertifika
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