Merkez Bankası başkanının neden görevden alındığını ekonomistler yorumladı: Piyasaya nasıl yansır?

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doçent Evren Bolgün bu kararı, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teknik ve fiili olarak kalkmıştır. Çünkü eski bir maliye bakanı, partili bir bakan, bütün ülkeyi temsil eden TCMB'nin, ki adından belli, başına getirildi" diyerek değerlendirdi.

İki dönem Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Ağbal, Temmuz 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapıyordu.

"Acaba faiz artırım sürecine başlamadığı için mi görevden alındı? Ama bir taraftan da dolaylı yoldan artırdı. Yoksa piyasanın baskısı vardı ve bu baskıya mı karşı koyamadılar? Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanlığı'na daha mesafeli birini mi atamak istedi, bunu bilemiyoruz.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, bir açıklama yapılmadığı için Uysal'ın neden görevden alındığının bilinemediğini vurguluyor:

Arzova, "Bu hafta kritik. İlk başta olumsuz bir tepki verileceğini ve anormal bir kur artışı olacağını düşünmüyorum, çünkü Naci Ağbal'a faiz artırımı konusunda bir marj tanınacaktır. Faiz artırımı yapmadığı takdirde, hiçbir şeyin değişmediği ve piyasayla inatlaşmanın devam ettiğinin görülmesi tehlikeli olabilir" yorumunda bulunuyor.

"Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı'na çok yakın olduğunu biliyoruz, dolayısıyla o yakınlık üzerinden sanki Maliye Bakanlığı'nın kontrolünden Cumhurbaşkanlığı'nın kontrolüne geçmiş bir Merkez Bankacılığıyla karşılaşabiliriz bu dönemde. Ağbal'ın daha önceden ortodoks politikalar uygulamaya yatkınlığını bildiğimizden faiz artırımı gelebilir bu dönemde."

'Piyasada faiz artırımı beklentisi oluştu'

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) baş ekonomisti olan Robin Brooks, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimi piyasa aktörleri TCMB başkanının değişmesini, TL'nin dengeyi bulması ve faiz artırımı için bir rejim değişikliği olarak görüyor. Doğru ya da yanlış, bunu bilemesek de hızlı bir faiz artırımı için piyasa beklentisinin yükseldiğini söyleyebiliriz" dedi.

TCMB'nin bir sonraki faiz kararını alacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 19 Kasım'da düzenlenecek.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, Naci Ağbal'ın faiz artırımı için 19 Kasım'ı beklemeyebileceğini söylüyor:

"Görevden alınmayla piyasada bu aralar faiz artırımı beklentisi yoğun bir şekilde oluştu. Ağbal, bu ilk kredibiliteyi kullanmak isteyebilir."