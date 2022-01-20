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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

20.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14:00'te Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını açıklayacak. TCMB, Eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. 4 PPK toplantısında arka arkaya alınan kararlarla politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14:00'te Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını açıklayacak.

TCMB, Eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı.

4 PPK toplantısında arka arkaya alınan kararlarla politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.

Reuters haber ajansının 16 ekonomistle yaptığı ankete göre TCMB'nin bugün politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de Merkez Bankası'nın yüzde 14'lük politika faizini değiştirmemesi.

TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesinin de etkisiyle Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde Dolar/TL kuru 13,50, Euro/TL ise 15,30 seviyelerinden işlem görüyor.

Erdoğan: Kuz ve faiz kademeli olarak düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kur ve faizin kademeli olarak düşeceğini söylemişti.

Erdoğan, Dolar/TL kuruna atıfla, "Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek" demişti.

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