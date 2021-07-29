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  4. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1'e yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1'e yükseltti

29.07.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 sonu için enflasyon beklentisini yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin bir şekilde düşeceğini söylemesine karşın, yıl sonu beklentisi yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e çıkartıldı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 sonu enflasyon beklentisini yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin bir şekilde düşeceğini söylemesine karşın, yıl sonu beklentisi yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e çıkartıldı.

Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahminini de yüzde 7,8 çıkartırken, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak kaldı.

Yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayayan Kavcıoğlu konuşmasında "2. çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek olacağını" bildirdi.

Türkiye'de ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkının sanayi ve hizmet sektörlerinden geldiğini belirten Merkez Bankası Başkanı "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu gösteriyor. Salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor" dedi.

'Yükseliş geçici'

Kavcıoğlu risk primi ve oynakığın azalmakla birlikte hala yüksek seyrettiğini, emtia fiyatları, kur ve artan talebin de enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etti.

Kavcıoğlu enflasyonda yükselişin geçici olduğunu, yıl sonunda yavaşlama beklendiğini ve politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yıllık enflasyon Haziran itibarıyla yüzde 17,53 olmuştu.

Merkez Bankası Başkanı ayrıca, yeni swap anlaşması için görüştükleri ülkeler olduğunu belirterek "Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." dedi.

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