Merkür retrosu ne zaman? İşte Merkür retrosunun burçlara etkileri

Bu yıl 3 kez yaşanacak Merkür gerilemesi şimdiden merak konusu oldu. Merkür gerilemesinin burçlara olan etkisi ise araştırma konusu oldu. Merkür retrosu İkizler burcunda başlayacak. 2021 yılının ilk gerilemesinin yaşanmasına günler kala retronun etkisi de merak ediliyor. Peki Merkür retrosu koç, boğ, ikizler,yengeç, aslan, başak, terazi,akrep,oğlak, yay, kova ve balık burçlarını nasıl etkileyecek? İşte Merkür Retrosunun başlayacağı tarih... 2021 YILI MERKÜR RETROSU NE ZAMAN? 2021 yılında ilk Merkür gerilemesi 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda gerçekleşti. Bu yıl 3 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. Önümüzdeki günlerde ikincisi yaşanması beklenen retro 30 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında İkizler burcunda gerçekleşecek. Merakla beklenen Merkür Retrosu'nun üçüncüsü 27 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda olacak. İşte ünlü Astrolog Merve Rençber'in Merkür Retrosu'nun burçlara olacak etkilerini yorumladı. MERKÜR RETROSU'NUN KOÇ BURCUNA ETKİLERİ

Sevgili Koçlar; Merkür sizin 3. evinizde geri hareketini gerçekleştirecek. Bu dönem akraba, kuzen, yakın çevre ilişkilerinizde bazı gecikmeler veya sorunlar olabilir. Bu dönemi yarım kalan konuları tamamlamak için kullanmanız doğru olacaktır.

MERKÜR RETROSU'NUN BOĞA BURCUNA ETKİLERİ

Boğalar, bu retro sizin 2. evinizde gerçekleşecek. Maddi konular gündeminize gelebilir. Bazı alacaklarınız varsa bu dönem tahsil etmeniz mümkün gibi görünüyor. Ancak yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir zaman dilimi değil. MERKÜR RETROSU'NUN İKİZLER BURCUNA ETKİLERİ

Sevgili İkizler, bu retro sizin burcunuzda olacak. Bu yüzden daha fazla etki alabilirsiniz. Bu retro kendinizle alakalı konuları önünüze çıkaracaktır. Bir değişim yapmak ya da var olan sorunları ele almak isteyebilirsiniz. MERKÜR RETROSU'NUN YENGEÇ BURCUNA ETKİLERİ

Sevgili Yengeçler, retro 12. evinizde olacak. Bu nedenle bilinçaltı, gizli saklı konular ortaya dökülebilir. Gizli düşmanlıklarla ilgili bazı bilgiler kulağınıza gelebilir. Bu dönem iç dünyanıza daha fazla çekilebilirsiniz. MERKÜR RETROSU'NUN ASLAN BURCUNA ETKİLERİ

Aslanlar siz bu retroyu 11. evinizde yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak dilinize dikkat edin. Bazı iletişim kazaları olabilir. Arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılabilirsiniz.