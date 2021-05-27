Merkür retrosu ne zaman? İşte Merkür retrosunun burçlara etkileri

Bu yıl 3 kez yaşanacak Merkür gerilemesi şimdiden merak konusu oldu. Merkür gerilemesinin burçlara olan etkisi ise araştırma konusu oldu. Merkür retrosu İkizler burcunda başlayacak. 2021 yılının ilk gerilemesinin yaşanmasına günler kala retronun etkisi de merak ediliyor. Peki Merkür retrosu koç, boğ, ikizler,yengeç, aslan, başak, terazi,akrep,oğlak, yay, kova ve balık burçlarını nasıl etkileyecek? İşte Merkür Retrosunun başlayacağı tarih...
2021 yılında ilk Merkür gerilemesi 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda gerçekleşti. Bu yıl 3 kez Merkür gerilemesi yaşanacak. Önümüzdeki günlerde ikincisi yaşanması beklenen retro 30 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında İkizler burcunda gerçekleşecek. Merakla beklenen Merkür Retrosu'nun üçüncüsü 27 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında Terazi burcunda olacak. İşte ünlü Astrolog Merve Rençber'in Merkür Retrosu'nun burçlara olacak etkilerini yorumladı.
MERKÜR RETROSU'NUN KOÇ BURCUNA ETKİLERİ
Sevgili Koçlar; Merkür sizin 3. evinizde geri hareketini gerçekleştirecek. Bu dönem akraba, kuzen, yakın çevre ilişkilerinizde bazı gecikmeler veya sorunlar olabilir. Bu dönemi yarım kalan konuları tamamlamak için kullanmanız doğru olacaktır.
MERKÜR RETROSU'NUN BOĞA BURCUNA ETKİLERİ
Boğalar, bu retro sizin 2. evinizde gerçekleşecek. Maddi konular gündeminize gelebilir. Bazı alacaklarınız varsa bu dönem tahsil etmeniz mümkün gibi görünüyor. Ancak yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir zaman dilimi değil.
MERKÜR RETROSU'NUN İKİZLER BURCUNA ETKİLERİ
Sevgili İkizler, bu retro sizin burcunuzda olacak. Bu yüzden daha fazla etki alabilirsiniz. Bu retro kendinizle alakalı konuları önünüze çıkaracaktır. Bir değişim yapmak ya da var olan sorunları ele almak isteyebilirsiniz.
MERKÜR RETROSU'NUN YENGEÇ BURCUNA ETKİLERİ
Sevgili Yengeçler, retro 12. evinizde olacak. Bu nedenle bilinçaltı, gizli saklı konular ortaya dökülebilir. Gizli düşmanlıklarla ilgili bazı bilgiler kulağınıza gelebilir. Bu dönem iç dünyanıza daha fazla çekilebilirsiniz.
MERKÜR RETROSU'NUN ASLAN BURCUNA ETKİLERİ
Aslanlar siz bu retroyu 11. evinizde yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak dilinize dikkat edin. Bazı iletişim kazaları olabilir. Arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılabilirsiniz.
MERKÜR RETROSU'NUN BAŞAK BURCUNA ETKİLERİ
Başaklar, bu retro kariyer evinizi temsil eden 10. evde olacak. İşle alakalı konular gündemde. Bazı bitişler için karar aşamasında olabilirsiniz. Ancak yeni bir iş başlangıcını retro sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çıkacak olan aksaklıklara karşı sabırlı olmanız gerekiyor.
MERKÜR RETROSU'NUN TERAZİ BURCUNA ETKİLERİ
Bu retro sizi 9. evinizde etkileyecek. Hak, hukuk, adalet, eğitim, seyahat gibi konularda aksaklıklar olabilir. Bir eğitim tamamlanabilir. Ya da bu konularla ilgili gecikmeler olabilir. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsanız bunu retro sonrasına bırakın.
MERKÜR RETROSU'NUN AKREP BURCUNA ETKİLERİ
Akrep retro 8. evinizi etkiliyor. Gizli kalmış konular, mal paylaşımı, başkalarından gelen paralarla ilgili konularda bazı engeller olabilir. Eşiniz ve aile büyükleriyle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.
MERKÜR RETROSU'NUN YAY BURCUNA ETKİLERİ
Sevgili Yaylar, bu retro sizi 7. evinizde gerçekleşecek. Bu dönem özel ilişkiler, evlilik ile ilgili konuları gündeme taşıyabilir. Aynı zamanda ortaklıklar gündeme gelebilir.
MERKÜR RETROSU'NUN OĞLAK BURCUNA ETKİLERİ
Merkür gerilemesi 6. evinizde gerçekleşiyor. Sağlık konuları ve çalışma ortamınız gündem olacak. İş ortamınızı düzenlemek ve sağlık alanında kendinize faydalı gelecek sporları yapabilirsiniz.
MERKÜR RETROSU'NUN KOVA BURCUNA ETKİLERİ
Kovalar, bu retro 5. evinizde gerçekleşiyor. Geçmiş aşklar gündeme gelebilir. Biten ilişkilerden haber alabilir, bazı dönüşler yaşayabilirsiniz.
MERKÜR RETROSU'NUN BALIK BURCUNA ETKİLERİ
Sevgili Balıklar, bu retro sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Ailevi konular Haziran boyunca gündeminizi meşgul edecek. Onlarla daha sık vakit geçirebilirsiniz.
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