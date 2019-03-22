HABER

Mermer atölyesine giren hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K.

Mermer atölyesine giren hırsız yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K. (37) yakalandı.
Olay, 5 Mart gecesi, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer atölyesine giren bir kişi, içeriden 8 bin TL değerinde televizyon, kamera kayıt cihazı, taşlama motoru, motorlu karıştırıcı, hilti ve 50 metre bakır kablo çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede zanlının daha önce benzer suçlardan 9 sabıka kaydı bulunan Ö.K. olduğu tespit edildi. Polis, dün yapılan operasyon ile Ö.K.'yi, yine Bağdat Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Mermer atölyesine giren hırsız yakalandıMermer atölyesine giren hırsız yakalandı

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltıJandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
TIR yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralıTIR yolcu minibüsüne çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.