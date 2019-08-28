HABER

Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanıktan 'cinsel istismar' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

BURSA’nın Mudanya ilçesinde, kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul’u(28) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emirhan P.’nin (17) yargılanmasına başlandı.

Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanıktan 'cinsel istismar' iddiası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-BURSA’nın Mudanya ilçesinde, kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul’u(28) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emirhan P.’nin (17) yargılanmasına başlandı. Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen Emirhan P. savunmasında “Cinsel istismarda bulunup, beni darp etti. Zorla mermi yutturdu. Mutfak çekmecesindeki bıçağı elime aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince bıçağı karın kısmına sapladım" dedi.
Olay, geçen ocak ayında Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Sokak'taki rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Tongul evinde Emirhan P. ile kız arkadaşlarını misafir etti. Uyuşturucu kullanan gençlerden Emirhan P., ilerleyen saatlerde kızları evlerine götürmek istedi. Duruma sinirlenen Alican Tongul ise kızları gönderdi ancak Emirhan P.’nin evden çıkmasına izin vermedi. 4 gün boyunca da alıkoyup, hem darbetti hem de cinsel istismarda bulundu. Emirhan P. de Alican Tongul’u 3 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Emirhan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan tutuklu sanık Emirhan P.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık savunmasında, Alican Tongul ile olaydan 2 hafta önce tanıştığını belirterek, “Alican’ın evine kız arkadaşlarımızla birlikte gittik, uyuşturucu kullandık. Gece yarısı kızları bırakacaktım. Alican, kızları gönderdi ancak beni bırakmadı. Beni sürekli darbetti, zorla mermi çekirdeği yutturdu. Ayrıca zaman zaman cinsel istismarda bulundu. Beni niye alıkoyduğunu bilmiyorum. Olay günü darbederek uyandırdı. Odadan kaçarak, mutfak çekmecesindeki bıçağı aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince, elimdeki bıçağı karın kısmına sapladım. Yere düşünce evden uzaklaştım" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanıktan 'cinsel istismar' iddiası

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
(Özel) Maltepe’de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada(Özel) Maltepe’de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada
Ünlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecekÜnlü Piyanist Odelia Sever Darüşşafaka için konser verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Kritik teslimatı sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimatı sonrası ABD'den flaş çağrı!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.