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Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan Seçer'in de ifadesi alındı

04.01.2024 12:54 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 667 işçinin sözleşmelerinin haksız yere feshedildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de ifadesi alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan Seçer'in de ifadesi alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 667 işçinin iş sözleşmelerinin feshedilmesi için "gizli" ibareli yazı gönderildiği iddia edildi. İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada Başkan Seçer de savunmasını verdi.

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından yapılan daire başkanları toplantısında, belediye ve şirketlerinde çalışan bazı işçilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi için ilgili birimlere "gizli" ibareli yazı gönderildiği öne sürüldü.

Talimat doğrultusunda 2019'dan itibaren 667 işçinin sözleşmelerinin haksız yere feshedildiği, bu personelin yerine çok sayıda kişinin işe alındığı iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince 2021'de soruşturma izni verilmesinin ardından şüphelilerin yaptığı itirazlar, Danıştay 1. Dairesince 14 Mart 2023'te verilen kararla reddedildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SAVUNMASI ALINDI

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, başkan danışmanı ve eski genel sekreter vekili Hasan Gökbel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halis Demir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz'ın da olduğu görevdeki ve eski 24 bürokratın savunmaları alındı.

İşçilerin de ifadelerine başvurulan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(AA)

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Vahap Seçer soruşturma mersin büyükşehir belediye
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