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Mersin'da kan donduran olay! Kızları uyurken eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü

07.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ahmet Çetin (50), 2 kızı odalarında uyurken tartıştığı eşi Semra Çetin'i (48), defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çetin’in cansız bedenini, sesler üzerine uyanan 24 yaşındaki kızı buldu.

Mersin'da kan donduran olay! Kızları uyurken eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı apartmanda meydana geldi. Ahmet ve Semra Çetin çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise kaçtı.

Olay sırasında odasında uyuyan çiftin 2 kızından biri, uyanıp odasından çıktığında annesinin kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin’in öldüğünü tespit etti.

Polis, Ahmet Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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