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  4. Mersin'de 4 kişinin öldüğü feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasında

Mersin'de 4 kişinin öldüğü feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasında

16.09.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerin kimlikleri tespit edilirken, kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyir halinde olan çöp kamyonu, sağ şeritte bir süre bekledikten sonra kavşaktan dönüş yapmak için hareket eden kamyonete çarptı. Sürüklenen kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde polisin yaptığı inceleme de ölenlerin aynı aileden Cahit,Aysel, Zahide ve Özlem Çağlayan olduğu belirlendi.

Öteyandan kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte yol kenarında bekleyen kamyonetin bir den hareket etmesiyle, çöp kamyonunun önüne çıkması ve kazanın olma anı yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin

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