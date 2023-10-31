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Mersin'de aile katliamı! Kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

31.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Mersin'de kan donduran bir aile katliamı yaşandı. M.T. (50) isimli şahıs, tartıştığı kardeşi Serap Akdağ (47), eniştesi Murat Akdağ (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) av tüfeği ile öldürüp, kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Mersin'de aile katliamı! Kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürüp kaçtı

Dehşete düşüren olay, Mersin'in Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi'ndeki Elemanlar Sitesi'ndeki meydana geldi. M.T. daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ'ın evine geldi.

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Burada 2 kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap'a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'a ateş etti.

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Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi.

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Cenazeler, inceleme sonrası Anamur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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