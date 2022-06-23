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Mersin'de dükkan önünde silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

23.06.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Dükkan önünde duran M.B. (33), alacaklısı H.D.'nin (55) silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan M.B. ayağından yaralanırken, H.D. olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

Mersin'de dükkan önünde silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Manavın önünde motosikletle duran M.B., alacaklısı olduğu iddia edilen H.D. ile karşılaştı. H.D., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek ateş açtı. Sol ayağından vurulan M.B., motosikletten inip, manava kaçtı ancak arkasından gelen şüpheli, 1 el daha ateş etti. Manavdakilerin engellediği H.D., olay yerinden kaçtı.

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İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda yaralanan M.B., çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan H.D., her yerde aranıyor.

(DHA)

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Mersin silahlı saldırı
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