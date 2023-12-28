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Mersin'de feci kaza! Karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 ölü 4 yaralı

28.12.2023 00:39 | Son Güncelleme:
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Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza! Karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı'nın alt geçit kısmında karşı yöne geçerek 2 hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi.

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Yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak civardaki hastanelere sevk edildi.

Yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri de otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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