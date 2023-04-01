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Mersin'de feci kaza! Otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı... Ölü ve yaralılar var

01.04.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Bir otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Mersin'de feci kaza! Otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı... Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinde seyreden M.D yönetimindeki otomobil, üst geçit yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Otomobil önce refüjdeki ağaca ardından da karşı şeritte seyir halindeki Muzaffer Kaya yönetimindeki kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsü hurdaya dönen sürücü kabininde sıkıştı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine 112 acil servis ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyonet sürücüsü için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ancak sağlık ekipleri güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Muzaffer Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü M.D. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunduğu öğrenilen toplam 3 kişi ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Mersin kaza

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