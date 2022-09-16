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Mersin'de feci olay: Üvey kızını öldürüp intihar etti!

16.09.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişi, tartıştığı üvey kızını tabancayla öldürdü. İddiaya göre şahış, aynı silahla intihar etti. Kan donduran olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Mersin'de feci olay: Üvey kızını öldürüp intihar etti!

Mersin'de tartıştığı 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, polisi aradı.

CESETLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte girdikleri dairede 2 cesetle karşılaştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cesetlerden birinin 48 yaşındaki Hakan Uğur’a, diğerinin ise 15 yaşındaki üvey kızı Zeynep B.’ye ait olduğunu belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine baş vuran polis, tır şoförü olan Hakan Uğur’un, üvey kızını çıkan bir tartışma sonucu tabanca ile vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği bilgisine ulaştı. Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Mersin
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