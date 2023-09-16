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Mersin'de katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

16.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çöp kamyonu, kamyonete çarptı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazada kamyonetteki çift ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Mersin'de katliam gibi kaza! 2'si çocuk 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mersin- Antalya D-400 kara yolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Erdemli yönüne giden İbrahim Doğan (56) yönetimindeki 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu, otomobil harici U dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapan Cahit Çağlayan (56) yönetimindeki 42 AFP 16 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, sürücü Cahit Çağlayan ile yanındaki eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Aysel Çağlayan (14) hayatını kaybetti. Çiftin oğulları Önder Çağlayan (10) ile çöp kamyonunun şoförü İbrahim Doğan, yanındaki Selami Kahraman (31) ve Sezer Hayta (27) yaralandı.

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1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR...

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Önder Çağlayan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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