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  4. Mersin’de korku dolu anlar! Boş bina alev alev yandı

Mersin’de korku dolu anlar! Boş bina alev alev yandı

17.03.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Mersin’de korku dolu anlar! Boş bina alev alev yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde boş bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın esnasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Arpaçbahşiş Mahallesi 109. Sokak’ta bulunan, daha önce dernek ve yurt olarak kullanıldığı öğrenilen boş bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ÇATI KATI TAMAMEN YANDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye 5 itfaiye arazözü, bir su tankı ile 25 itfaiye personeli sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı 5 katlı binanın çatı katı tamamen yandı. Bölgede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"BOŞ BİNAYDI"

Yangını fark ederek itfaiyeyi arayan Ömer Özçelik, 5. katta otururken pencerenin camına bir ışık düştüğünü belirterek, "Kafamı kaldırınca yangını fark ettim. İtfaiyeyi aradım, itfaiyeci arkadaşlar 5 dakika içinde geldi ve müdahale etti. İçeride de kimsenin olmadığını biliyorum. Boş binaydı, 2 seneden buyana. Yangının nasıl çıktığını bilemiyoruz" diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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yangın Mersin
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