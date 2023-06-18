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  4. Mersin'de korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 yaralı

Mersin'de korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 yaralı

18.06.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi de yaralandı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 yaralı

Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda seyreden Cem Çetin yönetimindeki otomobil ile Bahri E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki bina ve iş yerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan aynı araçtaki Şirin Ö. ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BİRİ BEBEK 4 KİŞİ YARALI

Yaralanan diğer sürücü Bahri E. ile otomobillerde bulunun biri bebek 3 kişi, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(AA)

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trafik kazası Mersin

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