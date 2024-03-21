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  4. Mersin'de korkunç olay! Otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü

Mersin'de korkunç olay! Otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü

21.03.2024 22:39
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Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayın ardından şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'de korkunç olay! Otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü

İlçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin şoför koltuğunda oturan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin Metin S. olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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