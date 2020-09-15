Mersin'de korkutan görüntü! Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu

İlçeye bağlı Esenpınar Mahallesi’ndeki gölette bilinmeyen bir nedenle son bir haftada balık ölümleri yaşandı. Mahalleli gençlerin haber vermesi üzerine Esenpınar Muhtarı Musa Çetin, gölet çevresinde incelemede bulundu.

Ardından da durumu Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Çetin, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini ve yetkililerden balık ölümlerinin önüne geçilmesi için kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

'İÇLER ACISI BİR DURUM'

Esenpınar Mahalle Muhtarı Musa Çetin, "Yaklaşık 15-20 yıldır Esenpınar Göletimizde böyle balık ölümleri gibi hiçbir sıkıntımız olmadı. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Sebebini bilmiyoruz, bilmediğimiz için de ilçe tarım ve orman müdürlüğünü aradık. Ekip geldi, gerekli incelemeyi yaptı, numuneler aldı. Ama içler acısı bir durum, çok üzgünüz. Ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Acı tabloyu mahalleli gençlerin fark ettiğini anlatan Çetin, "Gençler, ’Göletimizde balıklar ölmüş, o durumu ifade edemiyoruz’ dediler. Durum üzerine gelip incelemeleri yaptık. Üzgünüz ve söyleyecek bir kelime bulamıyoruz" diye konuştu.

Çiftçiler tarafından tarımsal sulama yapılan gölete gözleri gibi baktıklarını da dile getiren Çetin, yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenip, yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilmesini istedi.

Balıkların ölüm nedeni ise Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınan su ve balık numunelerinin analizinin ardından ortaya çıkacak.

(İHA)

