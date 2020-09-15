HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de korkutan görüntü! Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu

Mersin'de korkutan görüntü! Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Esenpınar Göleti’nde balık ölümleri yaşanması üzerine, göletten numuneler alınıp inceleme başlatıldı.

Mersin'de korkutan görüntü! Ölü balıklar gölet kıyısına vurdu

İlçeye bağlı Esenpınar Mahallesi’ndeki gölette bilinmeyen bir nedenle son bir haftada balık ölümleri yaşandı. Mahalleli gençlerin haber vermesi üzerine Esenpınar Muhtarı Musa Çetin, gölet çevresinde incelemede bulundu.

Ardından da durumu Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Çetin, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini ve yetkililerden balık ölümlerinin önüne geçilmesi için kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

'İÇLER ACISI BİR DURUM'

Esenpınar Mahalle Muhtarı Musa Çetin, "Yaklaşık 15-20 yıldır Esenpınar Göletimizde böyle balık ölümleri gibi hiçbir sıkıntımız olmadı. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Sebebini bilmiyoruz, bilmediğimiz için de ilçe tarım ve orman müdürlüğünü aradık. Ekip geldi, gerekli incelemeyi yaptı, numuneler aldı. Ama içler acısı bir durum, çok üzgünüz. Ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

1

Acı tabloyu mahalleli gençlerin fark ettiğini anlatan Çetin, "Gençler, ’Göletimizde balıklar ölmüş, o durumu ifade edemiyoruz’ dediler. Durum üzerine gelip incelemeleri yaptık. Üzgünüz ve söyleyecek bir kelime bulamıyoruz" diye konuştu.
Çiftçiler tarafından tarımsal sulama yapılan gölete gözleri gibi baktıklarını da dile getiren Çetin, yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenip, yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilmesini istedi.

2

Balıkların ölüm nedeni ise Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınan su ve balık numunelerinin analizinin ardından ortaya çıkacak.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Yargıda yeni dönem! Bugün başladıYargıda yeni dönem! Bugün başladı
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Gaziantep'te feci kaza! Tarlaya uçtu ok gibi ağaca saplandı
Tarlaya uçtu ok gibi ağaca saplandı
Koronavirüsü yenen doktordan ibretlik açıklama
Koronavirüsü yenen doktordan ibretlik açıklama
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi başladı
Yargıda yeni dönem! Bugün başladı
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detaylar! Cenin şeklinde bağlayıp varile koymuş
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran rapor! Cenin şeklinde...
Denizli'de Beyağaç Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Bir başkan daha koronavirüse yakalandı
Antalya'da karantinayı delen kadın ortalığı birbirine kattı
Ortalığı birbirine kattı! ‘Hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağırıp etrafa tükürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.