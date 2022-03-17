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Mersin'de maket bıçaklı cinsel saldırı girişiminde görüntülerde oynama iddiası

17.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir yazılım şirketinde 13 Aralık 2020'de meydana gelen olayda kadın çalışanı H.C.'nin boğazına maket bıçağı dayayıp, cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan O.A.'nın güvenlik kamera görüntülerinde oynama yaptığı iddia edildi. Sanık avukatı, müvekkilinin görüntüleri kendisinin sunduğunu dolayısıyla delil karartmanın söz konusu olmadığını söyledi. Mahkeme, sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor alınması ve dosyada adı geçen tanıkları dinlenmesi için duruşmayı erteledi

Mersin'de maket bıçaklı cinsel saldırı girişiminde görüntülerde oynama iddiası

Olay, 13 Aralık 2020'de Mersin'in Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketinde meydana geldi. O.A., iş için il dışına çıkacaklarını söyleyip çalışanı H.C.'yi iş yerine çağırdı. İş bitiminde O.A., ortalığı toplaması için H.C.'yi mutfağa çağırdı. İddiaya göre, O.A., mutfaktaki bulaşıkları toplayan H.C.’ye arkasından yaklaşıp saçından çekerek, öpmeye kalkıştı.

H.C. karşı koyarken, O.A. bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını boğazına dayadı. H.C., yere yatırıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü O.A.'nın, bir yandan da bağırmaması için ağzını kapattığını, bu nedenle nefes almakta zorluk çekmesi üzerine saldırıya son verdiğini iddia etti. H.C., olayın ardından polis merkezine giderek O.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DOSYASI AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli hakkında, 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mersin Adliyesi 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Müşteki avukatı sanık O.A.'nın işlediği suçun 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçu olduğunu belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi ve ayrıca sanığın tutuklu yargılanması için talepte bulundu. Müşteki avukatının talebini haklı bulan savcı mütalaasında sanık O.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan ağır cezada yargılanmasını istedi. Mütalaayı değerlendiren mahkeme başkanı dosyayı ağır cezaya gönderdi. Davanın 2'nci duruşması Mersin Adliyesi 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık O.A. ve müşteki H.C., katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

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TUTUKLU YARGINLANMASI TALEP EDİLDİ

Söz alan müşteki avukatı, sanığın güvenlik kamera görüntülerini değiştirdiğinin bilirkişi raporuyla belirlendiğini kaydetti. Şikayetçi avukatı, sanığın delil kararttığını savunarak, tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık avukatı ise, müvekkilinin görüntüleri kendisinin sunduğunu dolayısıyla delil karartmanın söz konusu olmadığını söyledi. Avukatları dinleyen mahkeme, sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor alınması ve dosyada adı geçen tanıklar dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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