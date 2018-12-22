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Mersin'de patlama: 5 çocuk yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide, çocuklar buldukları henüz niteliği belirlenemeyen cisimle oynamaya başladı.

Bu sırada cismin patlaması sonucu 5 çocuk yaralandı.

Yaralı H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (AA)

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Mersin patlama Çocuk

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