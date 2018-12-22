Mersin'de patlama: 5 çocuk yaralı

Koyuncu Mahallesi'nde kayal\u0131k arazide, \u00e7ocuklar bulduklar\u0131 hen\u00fcz niteli\u011fi belirlenemeyen cisimle oynamaya ba\u015flad\u0131.\nBu s\u0131rada cismin patlamas\u0131 sonucu 5 \u00e7ocuk yaraland\u0131. \nYaral\u0131 H.D, Y.D, C.D, S.T. ve M.R. ambulanslarla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. (AA)PARTNERT\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel 10 kad\u0131n\u0131Heyelan\u0131n vurdu\u011fu mahallede 3 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015fma olmamas\u0131na tepkiMudanya'da sokak hayvanlar\u0131na s\u0131cak yuva
Okuyucu Yorumları 0 yorum