Mersin'de 'sahte para' operasyonu: 600 bin liralık banknot basıp piyasaya sürdüler! ATM'de bile anlaşılmıyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sürdükleri tespit edilen kişileri takibe aldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken çok sayıda sahte banknot ele geçilirdi. Öte yandan banknotların ATM'lerde bile anlaşılamadığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

ATM'DE BİLE ANLAŞILMIYOR

Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte banknotlarla alışveriş yaptıklarını, piyasaya bu yolla 600 bin liralık sahte banknot sürdüklerini saptadı. Ekipler, ayrıca şüphelilerin ATM'lere de sahte banknot yatırdıklarını, paraların ATM'de dahi anlaşılmayacak nitelikte olduğunu belirledi. Çalışmanın ardından dün şafak vakti özel harekat polisleri ve dron desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere tek tek girilirken, 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çete üyelerince genellikle 100'lük ve 200'lük banknotların sahte olarak tercih edildiği, iş yerlerinden düşük bedelli ürünlerin satın alınıp, sahtelerinin gerçek paralarla bozdurulduğu tespit edildi.

9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 7 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

