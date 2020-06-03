HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de salonun tavanı çöktü! Ev, savaş alanına döndü

Mersin'de salonun tavanı çöktü! Ev, savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde korkunç anlar yaşandı. 2 katlı evin tavanının çöktüğü ilçede salon savaş alanına döndü. 2 çocuğun yaralı olarak kurtulduğu olay Barbaros Mahallesi 0603 sokak 28 nolu evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin çocuğu olan G.Y. (4) ve kardeşi B.C.Y., salonda yemek yerken birden evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Tavanın çökmesiyle G.Y. ve B.C.Y. adlı kardeşlerin üzerine sıva ve briketler düştü.

ÇOCUKLARI KUCAKLAYIP, BİNAYI TERK ETTİLER

Gürültü ve çocukların bağırmasıyla salona giren anne A.Y. iki çocuğunu kucaklayıp sokağa fırladı.
Hafif yaralanan ve şok geçiren çocukları komşular hastaneye götürdü. Ayakta tedavi gören çocuklar taburcu oldu.
Çocukların babaannesi S.Y., birden büyük gürültü geldiğini, aşağıya indiğinde gelininin çocuklarını kucağına alıp sokağa gittiğini söyledi.
S.Y., “Gelin çocuklarına yemek yediriyordu. Bir ses geldi. Geline sordum ne oldu diye cevap veremedi. Çocukların annesi korkudan cevap veremedi” dedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması: 10 gün sonra...

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milletvekillerinin koronavirüs modası! Rengarenk maskelerle Meclis'e geldiler

Meclis'te renkli maske modası

Yoğurt sanarak boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yoğurt sanıp 1 kaşık yedi, hayatını kaybetti

Bir zamanlar ekimi yasaktı! Şimdi ekmeklerde bile kullanılmaya başlandı

Bir zamanlar ekimi yasaktı! Şimdi ekmeği üretildi

3 bin 500 yıllık! 'Bugünkünden daha orjinal'

3 bin 500 yıllık! 'Bugünkünden daha orjinal'

Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

Fırın tellerini temizlemek meğer çok kolaymış! Çöp torbası ve kabartma tozu ile...

Fırın tellerini temizlemek meğer çok kolaymış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.