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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 13:19 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mersin Kaza

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