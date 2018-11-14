HABER

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde 8 yıl önce bir bahçede asılı olarak bulunan Özlem Çınar'ın katili olduğu iddia edilen firari baba, kaza yapınca yakalandı.

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

İddiaya göre, evlilik dışı ilişki yaşadığı teyzesinin oğlu evli Mahmut Erdem ile kaçtıkları Gaziantep'te kardeşi 15 yaşındaki A.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özlem Çınar'ın (22) cesedi Tarsus’ta 25 Şubat 2010 tarihinde bir meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulunmuştu.

Şanlıurfa'dan yıllar önce göç ettikleri Tarsus'ta oturan Mahmut Erdem, aynı zamanda teyzesinin kızı olan ve evli Özlem Çınar ile 21 Şubat 2010 tarihinde kaçarak Gaziantep'e geldi. Gaziantep'te bir tanıdıklarının evinde yaşamaya başlayan Mahmut Erdem ve Özlem Çınar'ın kaldığı yer aileleri tarafından saptandı. Gaziantep'e gelen genç kadının akrabaları ve kadının erkek kardeşi A.Ç., konuşma bahanesiyle Mahmut Erdem'i 33 PY 323 plakalı otomobile alarak Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 5'inci kilometresindeki üst geçide götürdü. Bazı kişiler Mahmut Erdem'i tutarken, A.Ç. de bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine A.Ç. ile diğer yakanları jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, Mahmut Erdem'i namus meselesi için öldürdüğünü söyleyen A.Ç. tutuklandı.

mersin

Olaydan sonra Özlem Çınar ise ortadan kayboldu. Yakınları tarafından öldürülme ihtimali üzerine polis tarafından da aranan genç kadının cesedi 25 Şubat 2010 tarihinde Tarsus'un Şahin Mahallesi ile Yeşil Mahallesi arasında kalan meyve bahçesinde ağaca asılı olarak bulundu. Genç kadının çamaşır ipiyle asılı olduğu ve ayaklarının yere değmesi dikkat çekti. Bu nedenle kadının namus meselesi yüzünden aile yakınları tarafından intihara zorlanmış olabileceği ya da boğarak öldürdükten sonra cinayete intihar süsü vermek için cesedinin asılmış olabileceği değerlendirildi.

ceset

HASTANEYE KALDIRILINCA ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra firar eden baba H.Ç. 10 Kasım Cumartesi günü Yenice Mahallesi'nde meydana gelen kazada Abdulkadir Ç. adlı kişi ile birlikte yaralı olarak Mersin’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kimlik bilgileri hakkında yapılan araştırmalarda, H.Ç.'nin 25 Şubat 2010 tarihinde ölü bulunan Özlem Çınar isimli kadının babası olduğu öğrenildi. H.Ç.'nin Gaziantep'te öldürülen Mahmut Erdem cinayetinin de faili olduğu, Tarsus Asayiş Büro ekipleri ile birlikte Tarsus Jandarma Komutanlığı ve Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında tespit edildi. Firari şüpheli baba H.Ç. tedavi gördüğü Mersin’deki özel hastanede gözlem altına alındı.

PARTNERBugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınızBugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız
Park halindeki otomobilin karıştığı kaza kameradaPark halindeki otomobilin karıştığı kaza kamerada
Otomobilin çarptığı kediyi eve götürürken polis aracı çarptı; Ömer'in beyin ölümü gerçekleşti (2)Otomobilin çarptığı kediyi eve götürürken polis aracı çarptı; Ömer'in beyin ölümü gerçekleşti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus cinayet yasak aşk Özlem Çınar

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

İlginizi Çekebilir

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler

Az bilinen birbirinden ilginç bilgiler

Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü! İş adamı cinayetinde çarpıcı ayrıntılar

Kadın kıyafetleri giyip öldürmüştü! İş adamı cinayetinde çarpıcı ayrıntılar

Eşi isteğini yapmayınca dehşet saçmıştı! Flaş gelişme

Eşi isteğini yapmayınca dehşet saçmıştı! Flaş gelişme

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Atatürk'e benzemeyen heykelle ilgili çalışmalar başladı!

Atatürk'e benzemeyen heykelle ilgili çalışmalar başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.