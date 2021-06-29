HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Mersin'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı

29.06.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Şırnak'ın Cizre ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine giden yolcu otobüsü, Yenikaş Mahallesi D-400 kara yolunda, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait geri dönüşüm malzemesi yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

20210629_2_48969963_66523781_Web

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı yolcu ayakta tedavi edildi.

İki sürücü ile 5 yolcu ise ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya-Mersin kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

20210629_2_48969963_66523783_Web

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Mültecilerin bagajdaki ölüm yolculuğu böyle son bulduMültecilerin bagajdaki ölüm yolculuğu böyle son buldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.