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  4. Mersin'de yürek yakan kare! Cansız bedeni bu halde bulundu

Mersin'de yürek yakan kare! Cansız bedeni bu halde bulundu

04.04.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan Hasan Kılıç (79), komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Kılıç'ın cansız bedeninin, elektrikli sobaya yaslanmış şekilde durduğu fotoğraf karesi yürekleri sızlattı.

Mersin'de yürek yakan kare! Cansız bedeni bu halde bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Göçük Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Hasan Kılıç'tan bir süredir haber alamayan komşuları, evini kontrol etti.

Kılıç'ın hareketsiz şekilde elektrikli sobaya yaslandığını fark eden komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıç'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Mersin
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