Mersin’den Alanya’ya yürüdü ‘kim bu manyak’ dediler

Üzerinde şiddete uğramış sokak hayvanlarının fotoğrafı ve “Yaşamak İstiyoruz” yazısı bulunan yelek ve elinde çantasıyla Mersin'den İzmir'e doğru yürümeye başlayan hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül (64), yaklaşık 350 kilometre yol kat edip Alanya’da mola verdi. İğdigül, buradan da İzmir’e gitmek için yaklaşık 600 kilometrelik yolu yürümeyi hedefliyor.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Burada gazetecilere açıklama yapan İğdigül her türlü hayvan şiddetine karşı olduğunu söyledi. İğdigül, “Bu işkencelere, katliamlara, kol bacak kesmelerine, tecavüzlere her türlü kötülüğe karşılık bir yürüyüş planladım. Bu canlarımızın sesini duyurmadır. Önce amacım Ankara’ya gidip sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu kötü insanları şikayet etmekti fakat onlara ulaşamayacağımı anladım. Bir de İzmir’de Muharrem bey diye bir kardeşimiz bu canlara yapılan zulümlere karşı açlık grevine başladı. Ben de ona destek vermeye gidiyorum. 85 yaşında Alzheimer hastası bir anam var. Onu da alıp anama gideceğiz ve bu insanları şikayet edeceğiz. Amacımız bu. Onlar yaşamak istiyor. Biz yaşatmak istiyoruz. Yaşatmak için de bizim mücadelemiz devam edecek. Benim kolum, bacağım, ayağım, tırnağım kopsa da devam diyorum. İnşallah da bu amacına ulaşacaktır” dedi.