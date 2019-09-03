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"Mersin metrosu yatırım programına alındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Cumhurbaşkanımız Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bizlere çok önemli bir destek verdi. Mersin metrosu yatırım programına alındı"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin metrosunun yatırım programına alındığını bildirdi.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de kent merkezinin en önemli sorunu olan trafik problemini çözmeye yönelik önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Mersin'e faydası olacak her konuda çalışmalarının devam edeceğini aktaran Elvan, şunları kaydetti:

"Mersin bizim her şeyimiz. Yeter ki Mersin kazansın. Mersinlilerin trafik çilesine önemli bir çözüm olacak Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bize bu talep geldiğinde hiç düşünmedik. Gerekli girişimleri yaptık. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayını aldık. Kendisi Mersin'i ve Mersinlileri çok seviyor. Cumhurbaşkanımız Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bizlere çok önemli bir destek verdi. Mersin metrosu yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Lütfi Elvan Mersin metro program yatırım

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