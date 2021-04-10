Mersin ve Kayseri iftar saatleri | Mersin ve Kayseri'de sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Mersin ve Kayseri'de gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Mersin'de yaşayanlar 04:39’a kadar sahur yapabilecek. Mersin'de ilk imsak vakti 06:03'te bitecek. Mersin'de ilk akşam namazı 19:21'de okunacak.
13 04 2021 04:39 06:03 12:47 16:26 19:21 20:39
14 04 2021 04:38 06:02 12:47 16:26 19:22 20:40
15 04 2021 04:36 06:01 12:47 16:26 19:23 20:41
16 04 2021 04:35 05:59 12:46 16:27 19:23 20:43
17 04 2021 04:33 05:58 12:46 16:27 19:24 20:44
18 04 2021 04:31 05:57 12:46 16:27 19:25 20:45
19 04 2021 04:30 05:55 12:46 16:27 19:26 20:46
Kayseri'de ilk imsak vakti 04:30’da giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:29'da okunacak. Yani Kayseri'deki vatandaşlar, akşam 19:29'da ilk orucunu açacak.
13 04 2021 04:31 05:58 12:44 16:24 19:19 20:41
14 04 2021 04:29 05:56 12:43 16:24 19:20 20:42
15 04 2021 04:27 05:55 12:43 16:24 19:21 20:43
16 04 2021 04:26 05:54 12:43 16:25 19:22 20:44
17 04 2021 04:24 05:52 12:43 16:25 19:23 20:46
18 04 2021 04:22 05:51 12:42 16:25 19:24 20:47
19 04 2021 04:20 05:49 12:42 16:25 19:25 20:48
20 04 2021 04:19 05:48 12:42 16:26 19:26 20:49
21 04 2021 04:17 05:47 12:42 16:26 19:27 20:51
22 04 2021 04:15 05:45 12:42 16:26 19:28 20:52
23 04 2021 04:14 05:44 12:41 16:26 19:29 20:53
24 04 2021 04:12 05:43 12:41 16:26 19:30 20:5