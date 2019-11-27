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Mersin’de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme

MERSİN’de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Mersin’de 1,5 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de yabancı uyruklu bir kişinin evinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Ogranize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay’dan yüklü miktarda kaçak ilaç sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, yapılan çalışma sonucu Akdeniz ilçesinde oturan yabancı uyruklu A. A. A.'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 150 bin adet tıbbi ve cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli A. A. A. gözaltına alınıdı.

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