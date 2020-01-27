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Mersin'de 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Mersin'de 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tatil sitesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bir yıldan bu yana aranan firari U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik takibin ardından U.K'nin Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan U.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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aranan şahıs firari Mersin

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