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  4. Mersin’de 2. Çevre Yolu üzeri trafiğe açıldı

Mersin’de 2. Çevre Yolu üzeri trafiğe açıldı

01.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapımını sürdürdüğü ‘18. Cadde Altgeçit Çalışmaları Projesi’ çerçevesinde trafiğe kapatılan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı doğu-batı istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Mersin’de 2. Çevre Yolu üzeri trafiğe açıldı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin, Dikenliyol olarak bilinen bölgede ağustos ayının başından itibaren sürdürdüğü altgeçit projesinin bir bölümü tamamlandı. Doğu-batı aksı çalışmaları nedeniyle Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nın bir kısmı 17 Eylül’de trafiğe kapatılmıştı. Bir buçuk ay gibi kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekipler, bulvarın doğu-batı aksını trafiğe açarak vatandaşların hizmetine sundu.

“KAPALI KESİTİ 43 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE TAMAMLADIK”

Projenin, 2. Çevre Yolu üzerinde kuzey-güney yönlü ilk alt geçit çalışması olduğunu kaydeden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Ahmet Serkan Ataman, “Proje çerçevesinde 17 Eylül’de trafiğe kapattığımız 2. Çevre Yolu üzerindeki kısımda, 43 gün gibi kısa bir sürede kapalı kesitimizi tamamladık. 31 Ekim tarihi itibariyle de bu kısmı doğu-batı yönünde trafiğe tekrar açtık. Alt geçit çalışmalarımız ise tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Projenin kuzey-güney yönlü çalışmasının da kısa süre sonra tamamlanacağını ifade eden Ataman, “Bu yönü de tamamladığımızda bu proje hem GMK Bulvarını 3. Çevre Yoluna bağlayacak hem de Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağının kuzey-güney yönlü trafik yoğunluğunu azaltmış olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burayı da en güzel, en estetik, en kaliteli şekilde hizmete açacağız. Vatandaşlarımızın da bittikten sonra çok memnun kalacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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