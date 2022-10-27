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  4. Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

27.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve bandrolsüz makaron satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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