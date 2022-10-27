Mersin'de 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ve bandrolsüz makaron satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.