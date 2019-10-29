Mersin’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN, (DHA)- DEAŞ terör örgütünün kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından, Mersin'de eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4’ü Suriye uyruklu, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgütün kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, kent merkezinde 3, Tarsus ilçesinde 1, Bozyazı ilçesinde ise 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital malzemelere el konuldu. Şüphelilerden Y. O’nun evinde ise 9 mm çapında MKE yapımı 23 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

