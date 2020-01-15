HABER
  4. Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi "TCSG Yaşam" da çalışmalara katıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Drone destekli sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli ile arama kurtarma gemisi "TCSG Yaşam"ın yanı sıra Mersin Emniyet Müdürlüğünün 7 su altı polisi yer alıyor.

Ekipler, denizin yaklaşık 15 mil açığına kadar çalışma yürütürken, jandarma ve AFAD da kıyı çevresinde arama yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince çalışma yapılan bölgeye kurulan çadırda kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Bu arada, Antalya'dan kalkan bir helikopterin de deniz üstü uçuşla çalışmalara katıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
İstanbul'un gıda hilesi burada çözülüyorİstanbul'un gıda hilesi burada çözülüyor
Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldıEdirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama kurtarma deniz Kayıp Mersin

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 'yarış' kavgası! Polis müdahale etti

'Yarışalım mı' sorusuna olumsuz yanıt alınca dehşet saçtılar

Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Yükseova'da bulunan posta güvercinin ayağındaki yazı dikkat çekti!

Ayağındaki yazı dikkat çekti

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Son dakika! İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu!

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.