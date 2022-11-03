Mersin'de festival için 100 ton narenciyeden figürler hazırlanıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de 8. kez düzenlenecek Narenciye Festivali kapsamında portakal, limon ve greyfurtlar, kadınların çalışmasıyla balina, aslan, helikopter gibi figürlere dönüştürülüyor.

Valiliğin himayesinde, kurum ve kuruluşların desteğiyle 11-13 Kasım'da yapılacak 8. Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor.

Festivalde sergilenecek narenciye figürleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki alanda bir araya gelen kadınların ellerinde şekilleniyor.

Kadınlar, tanıtım için ayrılan 100 tonluk portakal, limon ve greyfurtu özenle birleştirerek helikopter, deniz feneri, motosiklet, balina, ahtapot, ejderha, maymun, aslan ve ayı gibi ilginç figürler oluşturuyor.

"ŞU ANDA 30 FİGÜRÜMÜZ VAR"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine, kentin önemli narenciye üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Narenciyeden yapılan figürlerin, festivalin simgesi haline geldiğini aktaran Özdemir, "Festivali yapmaya başladığımızda 5 figürle yola çıkmıştık, şu anda 30 farklı figürümüz var. Türkiye'nin her yerinde festival yapılıyor, ancak bizimkinin farklılığı meyvenin kendisinin süsleme aracı olarak kullanılması." dedi.

Özdemir, figürlerin yapımında 100 ton narenciye kullanıldığını belirtti.

Festivalin 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendiğini aktaran Özdemir, herkesi etkinliğe davet etti.

Ahtapot figüründe çalışan Binnur Erkek de eğlenceli bir iş yaparak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Ayşe Baş ise narenciye ürünlerini "nakış nakış" işlediklerini, hazırlıkların güzel geçtiğini aktardı.

Dinozor figürünün yapımında görev alan Selda Yörük de kentin tanıtımına katkı sunduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Kentte bu yıl 8. kez düzenlenecek Narenciye Festivali, 11 Kasım'daki kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festivalde çeşitli etkinliklerin yanı sıra narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile de düzenlenecek.

