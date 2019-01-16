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Mersin'de fırtınanın etkili olduğu bölgelerde inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, fırtına nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı - Kocamaz: - "Maddi hasar çok büyük. Özellikle denize yakın bölgelerde ve tarım alanlarında çok büyük sıkıntılar var. Araziler, ekili alanlar sular altında"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle büyük hasar oluşan sahil şeridinde inceleme yaptı.

Kocamaz, merkez Mezitli ilçesi sahilinde fırtına nedeniyle şiddetlenen dalgaların karaya sürüklediği molozların olduğu bölgedeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, dün rüzgar hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaştığını, denizin sahil bandına taştığını söyledi.

Kocamaz, deniz kıyısının sürüklenen taş ve kayalarla büyük hasar gördüğünü ifade ederek "Bu bir afet. Allah'tan gelene söyleyecek bir şeyimiz yok ama kulun da bu afet karşısında yapabilecek bir şeyi yok. Sahil sakinleşince belediye ekiplerimiz çalışmalarını yapacak." dedi.

Dün erken saatlerden itibaren belediye ekiplerinin kent genelinde yağmur ve rüzgarla mücadele ettiğini vurgulayan Kocamaz, Afet Koordinasyon Merkezinin meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda hareket ettiğini anlattı.

- "Maddi hasar çok büyük"

Kocamaz, temizlik çalışmaları için denizin durgunlaşmasını beklediklerini yineleyerek şöyle konuştu:

"Bütün araç ve gereçlerimiz ayakta ama araç ve gerecin burada yapabileceği bir şey yok. Deniz dinginleşince temizlik çalışmaları başlayacak. Maddi hasar çok büyük. Özellikle denize yakın bölgelerde ve tarım alanlarında çok büyük sıkıntılar var. Araziler, ekili alanlar sular altında. Herhalde merkezi hükümet yetkilileri de bu zararların tespitini en kısa sürede yaparlar. Tek sevincimiz can kaybının olmaması ama maddi konudaki hasar çok büyük."

- Sahildeki yürüyüş yolu çöktü

Öte yandan merkez Akdeniz ilçesinde sahil bandında olan Atatürk Parkı'nda fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

Çok sayıda ağacın devrildiği parkta, büyük kayaların kırılarak parka sürüklendiği, sahil yürüyüş yolunun da büyük bir bölümünün çöktüğü görüldü. Bu arada, bir kent sakinlerinin de dalgaların sahile taşıdığı odunları yakacak yapmak için topladığı görüldü.

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