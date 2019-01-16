Mersin'de fırtınanın etkili olduğu bölgelerde inceleme

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle büyük hasar oluşan sahil şeridinde inceleme yaptı.

Kocamaz, merkez Mezitli ilçesi sahilinde fırtına nedeniyle şiddetlenen dalgaların karaya sürüklediği molozların olduğu bölgedeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, dün rüzgar hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaştığını, denizin sahil bandına taştığını söyledi.

Kocamaz, deniz kıyısının sürüklenen taş ve kayalarla büyük hasar gördüğünü ifade ederek "Bu bir afet. Allah'tan gelene söyleyecek bir şeyimiz yok ama kulun da bu afet karşısında yapabilecek bir şeyi yok. Sahil sakinleşince belediye ekiplerimiz çalışmalarını yapacak." dedi.

Dün erken saatlerden itibaren belediye ekiplerinin kent genelinde yağmur ve rüzgarla mücadele ettiğini vurgulayan Kocamaz, Afet Koordinasyon Merkezinin meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda hareket ettiğini anlattı.

- "Maddi hasar çok büyük"

Kocamaz, temizlik çalışmaları için denizin durgunlaşmasını beklediklerini yineleyerek şöyle konuştu: