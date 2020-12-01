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Mersin’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

01.12.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Mersin’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenpınar Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığının istihbaratını aldı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenpınar Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığının istihbaratını aldı. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, üzeri branda ile örtülmüş bir kuyu olduğunu belirledi. Ekipler kuyu içerisinde yaptığı kontrolde 2 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Şahıslarla birlikte 2 jeneratör, 1 akü, 1 makara, 1 üçlü priz, 1 balyoz, 2 çekiç, 2 kürek, 2 kazma, 1 çapa, 1 keser, 1 testere, 1 murç, 1 balta, 1 rulo plastik ip, 3 kova, 1 levye, 1 yağmurluk ile 1 branda ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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