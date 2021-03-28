HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de muz sarartma tesisinde yangın

Mersin’de muz sarartma tesisinde yangın

28.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Anamur ilçesinde muz sarartma tesisinde yangın çıktı.

Mersin’de muz sarartma tesisinde yangın

Mersin’in Anamur ilçesinde muz sarartma tesisinde yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir muz sarartma tesisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangına ilk etapta iş yeri çalışanları, ardından itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden de takviye ekipler istenildi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Kirazlı Halkalı metrosuKirazlı Halkalı metrosu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları nelerdir?

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri başvuru şartları

Mutant virüse yakalanan hemşire: Ağır geçirmediğim için şanslıyım

Mutant virüse yakalanan hemşire, yaşadıklarını anlattı

Kirazlı Halkalı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? İşte Kirazlı Halkalı metro güzergahı

Kirazlı Halkalı metrosu

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

İstanbul'da 'pes' dedirten manzara! Trafikten kaçmak için...

Son Dakika: Koronavirüs aşılamasında yeni aşama! 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için randevular açıldı

Bakan Koca duyurmuştu! Yeni aşama başladı

Ürünlerin üzerindekini fark edince... Müşteri gibi geldi, hırsızlık yapıp gitti!

Ürünlerin üzerindekini fark edince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.